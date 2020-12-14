Париж, 14 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Основной проигравшей стороной от выхода Великобритании из состава ЕС являются британские граждане, об этом 14 декабря заявил министр экономики и финансов ФранцииБрюно Ле Мэр, сообщает Le Figaro.

(сс) Stephen Darlington Противники Brexit

«Сильнее всего пострадают британские, а не французские граждане», — подчеркнул он.

«Мы мало что потеряем», — добавил он.

По словам французского министра, из-за выхода Великобритании из состава ЕС экономика республики потеряет лишь 0,1%, что конечно «и так слишком много», но все же меньше, чем потеряет Великобритании.