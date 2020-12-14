Барнаул, 14 декабря, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В ходе трансляции социального онлайн-форума «Единой России», в котором принимает участие президент России Владимир Путин, председатель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько рассказал, как в регионе помогают защитить от COVID-19 педагогов:

Цитата из видео Волонтёрский штаб в Алтайском крае

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Считаем, что личный контакт преподавателя и ученика ничем не заменить именно поэтому мы решили застраховать учителей за свой счет. Страховки получили 2973 педагога из 107 учреждений застрахованы», — пояснил Голобородько. Будет ли эта инициатива распространена на другие регионы — неизвестно. Но глава государства напомнил, что 70 процентов российских школ сейчас работают в нормальном режиме.

«Конечно, риски возрастают, но это не красная зона. Что совершенно точно нужно делать — вакцинировать педагогов. И мы так и делаем. Что нужно сделать дополнительно? Нужно посмотреть. Потому что работа в школьных коллективах тоже связана с определённым риском, вы правы», — признал президент.