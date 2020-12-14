Москва, 14 декабря, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Дорогое подсолнечное масло или ещё какие-то подорожавшие продукты в далёких странах — явно не единственная причина роста цен на них в России. Аграрные хозяйства и заводы-переработчики много лет и поголовно повязаны кредитами под высокий процент, а льготных субсидий оказывается недостаточно, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«На себестоимость конечного продукта всё это влияет напрямую, как и дорогая транспортировка — все эти огромные проценты вынужденной накрутки переносятся потом, конечно, на товар, то есть на покупателя.

Поэтому мало ссылаться на динамику цен за рубежом или на неурожай свёклы, но нужно наращивать действенные субсидии производителям одной рукой, а другой — очевидно, вводить прямую адресную помощь малоимущим семьям, обеспечивая их продовольственными карточками с разным ежемесячным лимитом для разных регионов.

А сейчас, с громко заявленной заморозкой цен на сахар и растительное масло, правительство один в один повторяет бензиновый сценарий, когда за десятилетний период с 2008 по 2018 год литру бензина сначала позволили круто подорожать: с 22 руб, про которые уже никто и не помнит, едва ли не до 50 руб. И лишь когда бензин за один 2018 год совсем уж нагло прибавил к цене почти 10 руб., то процесс решились на самом пике резко затормозить.

Но в результате всех переговоров, тогдашних и последующих соглашений с производителями, бензин же не подешевел обратно, а просто перестал дорожать: цена с тех пор снизилась от пиков разве что на пару рублей.

Именно поэтому, когда видишь сегодня попытки правительства «заморозить» цены на подсолнечное масло на уровне аж 110 руб. за литр, то есть узаконить и так дорогое подсолнечное масло — возникает полное ощущение дежа вю: уже было. Разрешили подорожать, но всерьёз назад цены запихнуть никто и не пытается.

Может, на коротком горизонте в 3−6 месяцев такой подход и оправдан: понятно, что если сейчас попытаться с ходу установить предельную цену, допустим, на 25% ниже, то можно вызвать дефицит, что будет ещё хуже, так как производители могут элементарно «зажать» поставки до лучших (для них) времён.

Но через полгода все могут просто привыкнуть к высоким ценам, начнут считать их нормальными. Поэтому, если конечно правда есть политическая воля развернуть ситуацию назад хотя бы по прошествии этих трёх месяцев, то нужно заранее уже сейчас прорабатывать следующие экстренные шаги.

И вводить лучше не новые экспортные тарифы — это ведь просто рост побора в пользу государства и убытки для торговцев, что вряд ли их обрадует, и в итоге наоборот, может стать для них лишним искушением потом ещё больше навариться на гражданах внутри страны, и уж явно не заставит их добровольно снижать цены.

Но у Минсельхоза есть в арсенале и другой инструмент: оперативно ограничивать экспортные квоты. Такие квоты есть, например, на экспорт пшеницы — чтобы не вывозили за рубеж больше положенного и чтобы достаточно много пшеницы, даже с избытком, оставалось бы у нас в стране.

А слишком много дорого внутри России тоже не продашь, товар остаётся лежать, так что только настоящий избыток предложения в конце концов и заставляет всё-таки ползти цены вниз, а одними указами и директивами держать ценники на таком-то уровне ситуацию надолго не переломишь.

Квоты же на экспорт контролировать проще, их можно делать сезонными, гибкими, то есть при необходимости подстраивать под реальность, если регулярно мониторить масштабы посевов, урожая и фактических поставок оптом в торговые сети. Всё это и входит в задачи соответствующих министерств — в первую очередь, Минсельхоза и Минпромторга. А если ничего этого не делать, то «невидимая рука рынка» так и будет тащить цены вверх.

Кстати, в долларах тот же сахар в мире подорожал за год всего на несколько процентов, но при конвертации в рубли по нынешнему курсу выходит на 20% дороже — это объективно.

Фьючерсы на подсолнечную семечку поднялись в цене во многих странах на четверть с лишним даже в долларом эквиваленте, а значит ещё больше в рублях — вот торговцы и пытаются устранить разницу в выгоде для себя, поднимая цены высоко и в России, чтобы им было выгодно и здесь, как там.

Именно поэтому нужны квоты, ограничивающие не доходы торговцев и производителей от продажи каждой единицы экспортной продукции — пусть берут на здоровье там цену по максимуму.

Зато торговцев можно и нужно лимитировать в объёмах таких сверхвыгодных экспортных поставок, чтобы нужное количество продуктов, и чуть с избытком, им пришлось бы реализовывать уже по более «божеским» ценам внутри страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти и компании в России готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло.

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