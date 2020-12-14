Москва, 14 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Видеозапись старта опубликована 14 декабря на официальном канале Министерства обороны России на хостинге YouTube.

Mil.ru Запуск ракеты-носителя «Ангара»

Видеоролик «Испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк» длится около двух минут. Взлёт ракеты показан с разных ракурсов. В кадре видна поднимающаяся вверх ракета.

Пуск и полёт проходил под контролем наземных средств Космических войск ВКС России. Пуск был испытательным, на ракете установлен габаритно-массовый макет полезной нагрузки.

«Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме», — говорится в описании видео.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ангара» стартовала в 8:50 мск с космодрома Плесецк. «Она летает, черт возьми!» — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

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