Киев, 14 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Создание официальным Киевом так называемой «Крымской платформы» — это пиар украинской власти, ведь проект не имеет смысла без участия России.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.

«Вы знаете, я вам хочу сказать, что создание так называемой Крымской платформы или «Крымской платформы», на мой взгляд, может иметь место как платформы только тогда, когда там будет принимать участие Россия. А Россия в этом участия не принимает», — сказал он.

Лидер оппозиции подчеркнул, что у него нет уверенности, что это реальный ход, больше это похоже на очередной пиар-шаг украинской власти.

«Вот нас же упрекали, кто-то говорил, что в Минске надо решать вопрос не только Донбасса, но и Крыма. И в Германии, кстати, и во Франции отвечали: смотрите, вы сначала Донбасс давайте решите, а? А потом будем решать то, что вы хотите по Крыму… Нет, мы же сейчас, нам же надо набирать баллы, надо увеличивать составляющую дивидендов власти. Мы же хотим это сделать, вот войдут многие страны, мы будем это обсуждать. И обратная сторона этой медали, когда в России заявляют — да плевать нам на эти санкции, да, мы потеряли 50 млрд долл., но мы выиграли от импортозамещения, развития отечественного производства в несколько раз больше», — отметил Медведчук.

Он также подчеркнул, что «Крымская платформа» предусматривает усиление санкции против России.

«В это время представители американского Госдепа официально заявляют: ну, мы вроде все использовали, больше санкций, которые есть в отношении России, сложно придумать. Это разве не путь в никуда? Может, надо думать как-то по-другому? Сначала навести порядок, мир и вернуть Донбасс в Украину, а потом уже думать о Крыме. Но эта власть просто демонстрирует очередной пиар-ход, ни более ни менее. Я думаю, к сожалению, перспективы из того, что сегодня декларируется, вряд ли будут», — добавил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве заявляли, что новый проект «Крымская платформа» будет представлять собой «многоуровневую диалоговую платформу», ключевая цель которой — возвращение темы на высокий порядок международного внимания. Сейчас планируется, что учредительный саммит проекта пройдет в Киеве в мае 2021 года, МИД Украины уже ведет работу над итоговой декларацией.30 ноября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в очередной раз заявила, что Украина обязательно пригласит Россию к участию в переговорах в рамках проекта.

В начале декабря в Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа». Правда, никому не известно, чем конкретно планирует заниматься объединение.