Ново-Огарево, Московская область, 14 декабря, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств можно было бы упростить, но не в ущерб качеству товаров. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».

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"Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований. Только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей», — заявил Путин.

«Давайте вместе подумаем. Я попрошу коллег из правительства прикинуть», — подчеркнул он.

Президенту рассказали, что в настоящее время жители малых городов и муниципалитетов оказались лишены возможности покупать лекарства без рецепта онлайн, а районные аптеки не могут получить разрешение на такую деятельность, так как не имеют широкой сети.

Путин в ответ отметил, что такие требования были введены для защиты потребителей.

«Были введены определённые требования. Они были сформулированы не для того, чтобы создать сложности для добропорядочных поставщиков и тем более для граждан. Они были введены для того, чтобы не было случаев фальсификации. Чтобы не распространяли под видом лекарственных препаратов какие-то бросовые вещи, которые ничего не стоят. Чтобы не обманывали людей. Вот на что направлены эти ограничения», — пояснил президент.