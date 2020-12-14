Париж, 14 декабря, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с авторами Гражданской конвенции по климату, которые обвиняют лидера государства в неоправданном изменении положений документа по борьбе с изменением климата.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, Макрон проведёт третью в 2020 году встречу, на этот раз — в формате видеоконференции, с авторами Гражданской конвенции по климату, в которой закреплены действия Франции по борьбе с проблемами экологии.

В беседе также примут участие министр комплексных экологических преобразований Барбара Помпили и министр сельского хозяйства и продовольствия Жульен Денорманди.

Во время встречи, которая начнется в 17:00 по местному времени (GTM+1), лидер государства «выслушает» авторов Гражданской конвенции, «ответит на их вопросы и сможет рассказать о последних изменениях» незадолго до публикации законопроекта, основанного на положениях Гражданской конвенции, в конце января 2021 года.

Напомним, 26 ноября французские СМИ сообщили, что Макрон будет руководить подготовкой закона, включающего положения Гражданской конвенции по климату, подготовленной комиссией экспертов в составе 150 человек.