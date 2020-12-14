Москва, 14 декабря, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В 2021 году нефть марки Brent, выйдет в коридор $60−70. То есть на уровни, которые считались нормальными до пандемии COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Вакцина должна избавить мир от вируса и, как следствие, от ограничений. Рецессия закончится, соответственно международный туризм, авиаперевозки и спрос на нефть вернутся на прежний уровень.

Ну и, конечно, часть мировой ликвидности, которую закачали центробанки во время борьбы с пандемией, пойдет в нефть.

Единственный риск — это Иран. Будет ли Джо Байден смягчать санкции. Персидская нефть серьезный риск для рынка.

Однако против послаблений в отношении Ирана главный стратегический союзник США на Ближнем Востоке — Израиль», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мировые цены на нефть могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель. Об этом 14 декабря заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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