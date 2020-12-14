Иркутск, 14 декабря, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Министерству здравоохранения Иркутской области до конца 2020 года предстоит создать неснижаемый запас медпрепаратов для лечения пациентов с коронавирусом в январские праздники. Такое поручение дал сегодня, 14 декабря, губернатор региона Игорь Кобзев. Подробности с заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев: «До конца года необходимо создать неснижаемый запас медпрепаратов для лечения пациентов с коронавирусом в январские праздники»

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«До нового года осталось чуть более двух недель. Важно до конца декабря в каждой медицинской организации создать неснижаемый запас медпрепаратов на январские праздники для лечения пациентов с коронавирусом, а также для лечения других заболеваний в неинфекционных стационарах. Это касается и средств индивидуальной защиты, и дезсредств», — подчеркнул Игорь Кобзев.

По поручению губернатора областной минздрав на следующей неделе начнет проводить выборочные проверки готовности медорганизаций, непосредственно принимающих пациентов с COVID-19.

«Помимо наличия необходимых запасов медпрепаратов и СИЗов, проверьте работоспособность кислородного оборудования, противопожарных систем, графики дежурств, в том числе и технических специалистов», — поручил глава региона. Ответственным лицам он напомнил о необходимости также обеспечить своевременность выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

На заседании штаба стало известно, что с конца декабря до восьми тысяч доз увеличится количество поступающей в Иркутскую область вакцины против COVID-19. В январе следующего года в регион будет завезено около 41 тысячи доз вакцины, в феврале — 75 тысяч.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов сообщил, что в Иркутской области завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Первый этап проходил в июне, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря.

Между тем, в рамках данного исследования возникли сложности с доставкой биоматериала в Иркутск из Усть-Илимска, Усть-Кута, Бодайбо и Тулуна. Игорь Кобзев поручил в кратчайшие сроки отработать организационные моменты для решения этой проблемы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1082 человек, причём 45 из них погибли за прошедшие выходные дни (12−13 декабря 2020 года). Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 202 человека (+823 за выходные).