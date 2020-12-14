Симферополь, 14 декабря, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Крымский винзавод «Массандра», приватизация которого ранее была одобрена Госсоветом Республики Крым, продан за 5,327 млрд рублей. Информация размещена на портале информации о проведении торгов.

Юрий Ляшко ИА Красная Весна Крымский винзавод «Массандра»

Покупателем 100% акций «Массандры» выступила компания ООО «Южный проект», являющаяся дочерней банка «России».

Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд рублей, помимо ООО «Южный проект» в торгах приняла участие компания ООО «Эстейт групп».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 октября 2020 года производственно-аграрное объединение «Массандра» было официально преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.