Оренбург, 14 декабря, 2020, 13:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области 14 декабря началась вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в Оренбурге

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Планируется, что с 14 по 16 декабря бесплатно иммунизируют 1 тысячу медиков, педагогов, а также социальных работников в Бузулуке, Бугуруслане, Новотроицке, Оренбурге, Орске, а также в Илекском, Сакмарском, Октябрьском районах, Соль-Илецком городском округе. Прививочную работу координирует минздрав при участии сотрудников министерств образования и социального развития.

Напомним, в первой половине декабря в регион поступила первая крупная партия препарата. Он находится на хранении на Областном аптечном складе.