Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Съёмки второго сезона «Ведьмака» приостановлены из-за травмы Генри Кавилла. Об этом 13 декабря сообщило издание The Sun.

Gage Skidmore Генри Кавилл

Актёр повредил ногу во время съёмок на некоей «тренировочной площадке», которая находилась на высоте шести метров над землёй. Сообщается, что с полученной травмой Генри Кавилл ещё некоторое время не сможет сниматься в доспехах.

Напомним, съёмки второго сезона «Ведьмака» уже несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса. Таким образом, дата премьеры новых эпизодов пока неизвестна.