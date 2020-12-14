Москва, 14 декабря, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В правительство России внесён проект постановления о введении квоты на вывоз зерновых в размере 17,5 млн тонн. Об этом 14 декабря сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Зерноток

По его словам, в правительство внесены два проекта постановления, которые могут повлиять на ситуации на рынке хлеба и муки. Так, предлагается ввести с 15 февраля до 30 июня 2021 года квоты на вывоз зерновых в размере 17,5 млн тонн.

«Также внесён проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года», — рассказал министр.