Красноярск, 14 декабря, 2020, 13:38 — ИА Регнум. На должность руководителя министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края назначен Павел Борзых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

Глава региона поручил новому министру продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга в крае. Также он напомнил о важности продолжения работы с крупными промышленными предприятиями по снижению экологической нагрузки на природу.

В качестве приоритета он обозначил стабилизацию ситуации в Норильске. По словам Усса, произошедшая там экологическая катастрофа из-за разлива нефтепродуктов требует серьёзной работы.

«Ранее мной было принято решение развернуть в Норильске краевую систему экологического контроля. В течение двух-трех месяцев служба должна получить надлежащее техническое оснащение и заняться работой применительно к последствиям аварии и накопленному экологическому вреду», — отметил глава.

Напомним, Павел Борзых 11 лет с 2008 по 2019 годы работал в дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края, после чего стал заместителем министра экологии.

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