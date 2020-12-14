Ульяновск, 14 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. В Ульяновск в ближайшее время поставят из Москвы 30 низкопольных вместительных троллейбусов. Соответствующее решение принято между правительствами столицы и Ульяновской области.

Ulgov.ru Троллейбусный парк

В 2021—2022 годах региональные власти намерены обновить троллейбусный парк областного центра абсолютно новыми машинами. По словам губернатора Сергея Морозова, троллейбусы с выработанным ресурсом исключат из маршрутной сети и полностью поменяют подвижной состав.

На сегодняшний день в Ульяновск поставили из Москвы только два низкопольных вида транспорта типа «Мегаполис». Всего в декабре-январе в город прибудут 30 машин, преимущественно 2012 года выпуска. В рамка программы по обновлению парка планируется приобрести новые троллейбусные машины с увеличенным автономным ходом.

Также в город доставят 29 новых низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели «Львёнок». Уже прибыло 27 трамваев, еще два поступят до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновске зимой выросла стоимость проезда в электротранспорте. Так, с 1 декабря 2020 года стоимость билета в трамваях и троллейбусах при наличной оплате составляет 22 рубля, при оплате банковской или транспортной картами — 20 рублей.

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