Ереван, 14 декабря, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается покидать свой пост. Отставка возможна только при волеизъявлении народа, заявил он 14 декабря, выступая с обращением к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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»Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа», — подчеркнул Пашинян в выступлении, которое транслировалось в Facebook.

Он добавил, что продолжит руководить правительством честно, как и обещал, до тех пор, пока такое волеизъявление не состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 оппозиционных партий Армении создали «Движение за спасение родины» и требуют отставки Пашиняна. Они считают капитуляцией трёхстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое подписали 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России.