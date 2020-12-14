«Кому война, а кому мать родна»: депутат объяснил, почему дорожают продукты
Барнаул, 14 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания в России происходит по совокупности причин. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что цены на продовольствие растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 декабря российский президент Владимир Путин, проводя совещание по экономическим вопросам, возмутился подорожанием основных продуктов питания. По мнению бизнесмена Олега Дерипаски, цены на продовольствие в России растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Также он заявил, что поскольку «четверть населения страны переехало в так называемую «Большую Москву», мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке.
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