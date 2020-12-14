Тольятти, Самарская область, 14 декабря, 2020, 13:19 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представил первое официальное изображение обновленной модели Lada Largus. Изображение распространила 14 декабря пресс-служба компании.

Пресс-служба АвтоВАЗа Обновленная модель Lada Largus

Автопроизводитель поработал над дизайном передней части автомобиля, а также обновил салон. Пока о технических характеристиках обновленного универсала не сообщается.

АвтоВАЗ на протяжение пяти последних лет применяет фирменную «Икс» — графику при выпуске новых или обновленных моделей Lada. Так, рестайлинговый Largus также выполнен в этом фирменном дизайне.

«В случае с Lada Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы «Икс», достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формируют солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, пассажирские и коммерческие версии семейства Lada Largus входят в топ-3 самых продаваемых моделей отечественной марки на российском авторынке.

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