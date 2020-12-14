Москва, 14 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. В России производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашения с розничными торговыми сетями. Об этом 14 декабря сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании в правительстве.

Сахар

Министр назвал меры, которые будут приняты для снижения цен на важные продукты питания.

«В качестве мер оперативного реагирования провели переговоры с союзами и розничными торговыми сетями. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями», — сказал Решетников.

По его словам, договорённости предусматривают ограничение розничной цены на продовольствие, а также её снижение при поставке в торговые предприятия. Срок соглашения — до конца первого квартала 2021 года.