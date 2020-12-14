Подгорица, 14 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Европейский союз предоставил Черногории финансовую поддержку в размере 40,2 млн евро для развития железнодорожной инфраструктуры, половина из которых будет предоставлена в виде грантов, а остальные средства будут предоставлены в виде кредитов Европейского инвестиционного банка, сообщили в совете ЕС по развитию инвестиционной структуры для стран Западных Балкан.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Средства ЕС, выделенные в рамках инвестиционной программы Западных Балкан, включают грант в размере 22 миллионов евро, который был предоставлен для подготовки и реализации новых инфраструктурных проектов, из которых 20,1 миллиона евро будут инвестированы в проект реконструкции линии Бар — Врбница.

«Хорошая инфраструктура — это основа экономического развития, взаимодействия и европейского сотрудничества. Таким образом, инвестируя в развитие инфраструктуры в Черногории, Европейский Союз хочет поддержать восстановление экономики и дальнейшее развитие экономики Черногории и ее связи со странами — членами ЕС. Друзья познают друг друга в беде. Европейский союз поможет гражданам Черногории преодолеть этот тяжелый кризис, вызванный пандемией коронавируса. Эти значительные инвестиции в развитие устойчивых видов транспорта в размере 40 миллионов евро являются последним в серии четких заявлений о поддержке ЕС интеграционного пути Черногории», — заявила посол ЕС в Черногории Оана Кристина Попа.