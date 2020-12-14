Каменский район, Ростовская область, 14 декабря, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области пострадавшие от природных пожаров хуторяне получат 7,8 млн рублей на покупку жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на жильё

Средства получат погорельцы, проживающие на хуторе Муравлёв Каменского района. Их права собственности на имущество, пострадавшее во время разгула огненной стихии, подтверждены документами из Росреестра.

ИА REGNUM сообщало, что ранее 1,37 млн рублей было выделено для жителей хутора Широко-Оглоблинский Милютинского района, где в результате травяного пожара было повреждено два дома, один из них был уничтожен полностью.