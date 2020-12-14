Иерусалим, 14 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Оман намерен присоединиться к своим соседям по Персидскому заливу — Объединённым Арабским Эмиратам и Бахрейну — в установлении дипломатических отношений с Израилем, сообщает Yedioth Achronot 13 декабря со ссылкой на официальных лиц Израиля.

Ian Sewell Резиденция султана Омана

Согласно источникам в Иерусалиме, саудовские власти сыграли важную роль в развитии отношений между Израилем и Марокко, и Эр-Рияд хотел бы, чтобы больше стран нормализовали отношения с Иерусалимом, прежде чем сделать этот шаг сам. Официальные лица заявили, что дополнительные переговоры ведутся с Нигером, Мали, Джибути, Мавританией и Коморскими островами в Африке, а также с Индонезией, Пакистаном, Брунеем, Бангладеш и Мальдивскими островами в Азии в попытке достичь нормализации отношений.

Согласно источникам, уходящий нынешний вице-президент США Майк Пенс прибудет с прощальным визитом в Иерусалим в начале января, а уже 20 декабря, по информации издания, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прибудет на переговоры по Ирану с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, где, по-видимому, также обсудит возможность того, что другие страны объявят о своей готовности нормализовать отношения с еврейским государством.