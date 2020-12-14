Москва, 14 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом 14 декабря сообщил директор Московского театра «Современник» Игорь Попов, его слова приводит РИА Новости.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Валентин Гафт

Также уточняется, что перед этим в театре состоится церемония прощания с артистом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни.

Среди наиболее известных ролей в фильмах с его участием — лакей Брассет в музыкальном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея» (1975, режиссер В. Титов), Игорь в мелодраме «Дневной поезд» (1976, И. Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж» (1979, Э. Рязанов) и многие другие.