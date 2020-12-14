Новосибирск, 14 декабря, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирске в ближайшие дни ожидается потепление, снег, на дорогах — гололёд. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая на Красном проспекте в Новосибирске

Так, в ночь с 14 на 15 декабря в Новосибирске прогнозируется умеренный снег, на дорогах — местами гололедица. Ночью 15 декабря:. — 10.-12 °С, умеренный снег; днём — 9.-11 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с, на дорогах — гололедица.

В среду, 16 декабря ночью ожидается до — 16 °C, днём −10…−12 °С, ветер западный 5−10 м/с, небольшой снег. 17 декабря: температура ночью −12…−14 °С, днём −7…−9 °С, ветер западный 4−9 м/с, небольшой снег.