Минск, 14 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. «Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия», — сказано в кратком официальном сообщении МИД Белоруссии по итогам состоявшихся 14 декабря переговоров главы министерства Владимира Макея с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Mfa.gov.by Дмитрий Мезенцев и Владимир Макей

Напомним, в 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, важнейшие положения которого до сих пор не реализованы. Юбилейные торжества в 2019 году были сорваны и омрачены провалом переговорного процесса по углублению экономической интеграции.

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