Москва, 14 декабря, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил 14 декабря второй испытательный пуск новой российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», который ранее был произведен с космодрома Плесецк.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара»

«Она летает, черт возьми!!!» — написал глава «Роскосмоса» на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй испытательный пуск новой российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки провели с космодрома Плесецк космические войска ВКС России.