Калуга, 14 декабря, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги установила, что в ООО «Завод МПК» образовалась задолженность по заработной плате перед 221 работником в размере более 25 млн рублей, сообщили 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Деньги

С целью восстановления нарушенных прав граждан в адрес и.о. генерального директора надзорным ведомством было внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания выплат. Кроме того, по постановлению прокуратуры и.о. генерального директора общества привлечён к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде штрафа.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность на предприятии по зарплате в сумме более 25 млн рублей была полностью погашена.