Санкт-Петербург, 14 декабря, 2020, 11:44 — ИА Регнум. На юге Санкт-Петербурга полицейские с погоней задержали нетрезвого водителя, устроившего массовую аварию с припаркованными автомобилями. О подробностях ночного происшествия 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП и ЧП СПб. В Петербурге задержали нетрезвого водителя, устроившего массовое ДТП

Задержание неадекватного водителя происходило в ночь на понедельник, 14 декабря. Около 00:30 у дома 5 на Дунайском проспекте в Московском районе Петербурга сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Nissan, водитель которого на требования полицейских не реагировал и начал скрываться.

Было организовано преследование нарушителя. Уходя от погони, водитель неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора. У дома 35/1 по Дунайскому проспекту, уже на территории Фрунзенского района Петербурга, водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение сразу с шестью припаркованными автомобилями.

После этого мужчина выскочил из салона автомобиля и попытался скрыться во дворе дома, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.

«Нарушителем оказался 21-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения»,— утончили в ведомстве.

Водитель иномарки был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы за нетрезвую езду и невыполнение требование полиции об остановке.

Перед владельцами поврежденных им автомобилей ему предстоит ответить в гражданском порядке.