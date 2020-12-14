Тюмень, 14 декабря, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Молодые тюменцы провели в минувшее воскресенье благотворительную акцию по раздаче бесплатной одежды и игрушек в одном из торговых центров областной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря сообщили в региональном отделении «Молодой Гвардии «Единой России».

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии» Дефиле эковечеринки

На площадке в течение всего мероприятия работали стилисты-консультанты, которые помогали подбирать посетителям наиболее удачные образы. Стилист Юлия Рыбина поделилась советами, как научиться одеваться на все случаи жизни. Её лекция завершилась конкурсом-дефиле, в котором участники продемонстрировали полученные знания и собрали новогодние образы. Мероприятие проходило в формате эковечеринки, посвящённой осознанному потреблению и благотворительности.

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии» Благотворительный своп

«О мероприятии узнала по телевизору. Была удивлена, что многая представленная одежда выглядят практически новой. Самостоятельно нашла себе пуховик и несколько трикотажных кофточек. Во время мастер-класса от стилиста поучаствовала в конкурсе и выиграла полный новогодний образ, в нём и буду отмечать праздник. Формат мероприятия мне понравился: своих вещей привезла несколько пакетов и сразу же подобрала себе новые», — поделилась впечатлениями от обмена-раздачи вещей студентка Софья Ашумова.

Кроме того, на площадке работала мастерская. в которой проходили мастер-классы по созданию декора и дизайнерских вещей своими руками. Мастера Надежда Мухамадиева и Екатерина Летвинцева провели уроки по созданию украшений и новогодних открыток из фетра. Выбранный предмет одежды участникам эковечеринки помогала декорировать с помощью несмываемых акриловых красок создатель студии кастомизации одежды Мария Гудзь.

Совместная лекция от председателя общественного совета при департаменте недропользования экологии Тюменской области Александра Чернышёва с председателем правления российского экологического общества Вячеславом Чуйкиным на тему «Экостиль — стиль моей жизни» завершила мероприятие.

Важно отметить, что представленные на благотворительной ярмарке вещи прошли карантин, были постираны и обработаны. Оставшуюся одежду заберёт партнёр мероприятия социальный центр «Линия жизни». Туда нуждающиеся тюменцы также могут обращаться за одеждой и помощью.

«В рамках акции «Ящик добра» за год нам удалось собрать восемь тонн вещей, обуви, игрушек и помочь более 200 семьям области. Мы решили изменить подход к благотворительности, и получился формат эковечеринки. Вчера каждый смог принести или взять вещи и помочь не только друг другу, но и экологии. Свопы — это не просто модное событие, они имеют под собой важный экологический подтекст. Основная мысль таких вечеринок — это отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете», — отметил руководитель тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.