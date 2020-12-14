В Красноярском крае скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом
Красноярск, 14 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 334 человек, за весь период — у 40 916. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в краевом оперативном штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Темп прироста за сутки составил 0,8%. Выздоровели 400 человек, за всё время — 33 733.
За сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались 16 человек, за весь период — 1386.
В регионе проведено 1 939 260 тестов на коронавирус.
Напомним, 13 декабря в Красноярском крае выявили 336 носителей коронавируса.