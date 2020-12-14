Йошкар-Ола, 14 декабря, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В столице Марий Эл ведется доследственная проверка после госпитализации нескольких школьников. Об этом 14 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Установлено, что 9 декабря текущего года пять школьниц почувствовали себя плохо, в связи с этим их госпитализировали. Угрозы для жизни детей на сегодняшний день нет. Для установления причин недомогания взяты анализы, организованы экспертизы. Всего пострадавшими числятся пять человек в возрасте 15−16 лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, учащиеся школ Марий Эл с 7 декабря продолжили обучение в очном формате. Ученики начальных классов до 6 декабря находились на каникулах, старшеклассники обучались дистанционно.

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