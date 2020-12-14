Ярославль, 14 декабря, 2020, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки сообщили о трёх новых погибших от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. В выходные штаб сообщил ещё о восьми умерших (4 в субботу и 4 в воскресенье).

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Сообщения о погибших приходят в регионе практически каждый день. Общее количество летальных исходов составило 118 человек, при этом 34 сообщения о смерти приходятся на декабрь.

Количество новых заражений в сутки в последние дни держится на уровне около 190 человек. На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 2203 человека. За сутки число пациентов больниц выросло на 74 человека.

Власти просят ярославцев соблюдать меры безопасности во время пандемии: масочный режим, социальную дистанцию, чаще мыть руки и внимательно следить за своим здоровьем.