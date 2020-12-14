Хабаровск, 14 декабря, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Сахалинская компания «Тенза» обратилась с банкротным иском к краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум». Претензии ООО «Тенза» арбитражем Хабаровского края пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к техникуму

Исковое заявление поступило в суд 11 декабря 2020 года. Третьими лицами в спор приглашены подразделение Пенсионного фонда РФ, управление Росреестра. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Прочие детали дела неизвестны.

Между тем в октябре 2020 года суд пересмотрел первоначальный вердикт по иску «Тенза» к техникуму. Решением суда в пользу ООО было взыскано 6,65 млн рублей основного долга. В основе спора лежал договор соинвестирования строительства учебной морской экспериментальной станции в Советско-Гаванском районе. Собственником объекта является минобразования Хабаровского края, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края. Компания-инвестор перевела по договору 4,5 млн рублей в 2015 году и в 2016 году ещё 2,15 млн рублей.

«На запрос истца от 26.04.2018 года о предоставлении отчета об использовании инвестированных денежных средств и представлении оригинала договора инвестирования, ответчик в письме от 08.05.2018 года сообщил о невозможности представления отчета и договора в связи со сменой директора и изъятием документов правоохранительным органами в рамках следственных мероприятий», — отмечалось в материалах дела.

В ноябре 2019 года компания направила в адрес техникума претензию с уведомлением об одностороннем отказе от исполнения договора соинвестирования с просьбой вернуть средства. Отсутствие реакции на письмо и стало основанием для обращения в суд.

По данным ЕГРЮЛ, техникум был создан в ноябре 2012 года в городе Советская Гавань Хабаровского края. Учредитель — министерство образования и науки Хабаровского края. Директор с июля 2018 года — Сергей Кудлай.