Москва, 14 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. По итогам первых десяти месяцев 2020 года в России число перепроданных машин А-сегмента (сегмент машин особо малого класса) составило 67 349 единиц, что на 7,3% меньше результата прошлого года. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Paul Sableman Подержанные автомобили

Лидером перепродаж среди автомобилей А-сегмента в отчётный период стала модель Daewoo Matiz. Данную машину приобрели на вторичном рынке 28 902 человека, что на 13,7% меньше, чем год назад, когда было перепродано 33 500 таких авто.

На втором месте рейтинга разместилась отечественная модель «Ока». Её предпочли приобрести на вторичном рынке 15 906 автолюбителей — на 16,5% меньше, чем год назад. На третьем месте в А-сегменте находилась KIA Picanto. Эта модель была перепродана 6669 раз, что на 4% больше прошлогоднего результата.

Далее в списке идут: Chevrolet Spark (3735 ед.) и Ravon Matiz (2226 ед.).

Напомним, в сентябре текущего года российские автолюбители купили 375 легковых машин А-сегмента, что на 26% больше, чем в прошлом году.

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