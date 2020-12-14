Москва, 14 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Москвы зарегистрировали иск департамента городского имущества столицы к ПАО «Группа компания ПИК». Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

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Согласно информации, иск поступил 11 декабря и к рассмотрению пока не принят. Объём исковых требований составляет примерно 2,2 млрд рублей, их основания пока не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск региональной прокуратуры, потребовавшей изъять из незаконного владения объект федерального недвижимого имущества.