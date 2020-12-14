Москва, 14 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Рынок продуктов питания сложно администрировать и административно снижать цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заморозку цен на сахар и подсолнечное масло.

Pxhere.com Продуктовая лавка

«Шансы снизить цены на продукты питания за неделю по всей стране нулевые. Потому что товар уже в рознице: по сетям и магазинчикам, по рынкам и на складах у предприятий для производства каких-то своих продуктов.

Можно добиться снижения оптовой цены для последующих закупок. Можно «догнать и понудить» оптовиков и сетевиков, и то вопрос: как проконтролировать»? А десятки тысяч мелких точек и переработчиков — нет.

Ни ФАС, ГП, Минэкономики не способны это сделать, не хватит ни полномочий, ни людей. И значит, мы в шаге от восстановления Госплана.

Как бы мы ни называли дотации в рыночной модели — это дотация определенного объема потребления, а остальные просто будут экономически убыточными и, значит, их не будут производить.

В итоге может возникнуть дефицит, и его тоже покроют дотацией, но всегда будет временной лаг восполнения объема и, увы, на это время возникнет дефицит, что потревожит политическую лояльность населения», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

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