Санкт-Петербург, 14 декабря, 2020, 10:27 — ИА Регнум. На Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции изъяли у мужчины пистолет «Браунинг» 1900 года выпуска. Как установлено, он относится к категории боевого оружия и пригоден для производства выстрела. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

УТ МВД РФ по СЗФО Изъятый пистолет 1900 года выпуска

Пистолет был обнаружен у 41-летнего жителя Петербурга в спортивной сумке на вокзале при прохождении досмотровых мероприятий.

«Установлено, что будучи работником комиссионного магазина незнакомец принес злоумышленнику на оценку 120-летний пистолет. Подозреваемый оценил оружие в 500 рублей и оставил его себе для коллекции», — сообщили 14 декабря в пресс-службе Санкт-Петербургского Линейного управления МВД России на транспорте

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»). За такое преступление может грозить до четырех лет лишения свободы.