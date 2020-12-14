Благовещенск, 14 декабря, 2020, 10:02 — ИА Регнум. На космодроме «Восточный» состыковали головную часть и третью ступень с «пакетом» (первая и вторая части) ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

Владислав Ларкин Космодром «Восточный»

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Общая сборка ракеты-носителя завершена. В головную часть входят космические аппараты OneWeb под обтекателем.

«Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 15 декабря 2020 года», — уточнили в Роскосмосе.

Запуск ракеты станет первым полностью коммерческим с космодрома «Восточный» и первым реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Об этом 13 декабря говорится в сообщении компании в Twitter.