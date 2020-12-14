Москва, 14 декабря, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Уточнение телеведущего и журналиста Владимира Познера, согласно которому его слова о том, что у граждан России есть комплекс неполноценности, означают лишь, что людям следует избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев, породило спор в сети. Граждане выразили свою точку зрения 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

»К иностранцу у нас в России уважение, как к гостю и только. Плясать вокруг него никто не собирается», — написал Александр Ч.

Некоторые граждане оказались солидарны во мнении с телеведущим. По их видению, в России, ещё со времён Советского Союза, сложилось крайне комплиментарное отношение к иностранным гражданам и очень снисходительное к самим себе.

«Он прав. Вспомните магазины Берёзка, все для иностранцев и людей с валютой. Самые лучшие апартаменты иностранцам. Все двери были открыты только для них. Гостиницы, куда советскому человеку вход был строго запрещен. Для нас были дома колхозника. Подобострастно относились ко всему и ко всем забугорным. И до сих пор это практикуют», — считает Ирина П.

Другие уличили Познера в ненависти к гражданам России. Люди уверены, что те характеристики, которые журналист присваивает жителям Российской Федерации, на самом деле присущи всем жителям планеты в равной степени.

«Какая затаённая ненависть и презрение ко всему русскому. Но ведь процент населения с низким интеллектом и высоким хамством одинаков во всех странах. Разве не так?», — задаётся вопросом пользователь Byitchara.

Нашлись и те, кто призвал не обращать внимания на высказывания данной фигуры. Люди считают, что Познер является западным пропагандистом и его слова всегда направлены против Российской Федерации и многонационального народа страны.

«Познер не заслуживает абсолютно никакого внимания, поскольку является пропагандистом совершенно чуждой для России идеологии, навязываемой со стороны денежных воротил Запада. Познер всегда верно служил своим мастерам и планомерно разрушал само основание Российского государства, в том числе и его мораль», — поделился мнением пользователь SP.

Напомним, 14 декабря телеведущий и журналист Владимир Познер сделал заявление, согласно которому его слова о том, что у граждан России есть комплекс неполноценности, означают лишь, что людям следует избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев.