Москва, 14 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Только 12 из 35 крупнейших российских банков ввели новогодние вклады. Доходность по ним довольно скромная, следует из информации на сайтах кредитных организаций.

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«Праздничных» условий по вкладам ждут многие жители России, желая сберечь и приумножить годовые премии и бонусы. Но на фоне снижения доходов населения банки отказались от активного наращивания розничного кредитования, и нужды в «лишних» деньгах клиентов у них нет, пояснил аналитик БКС Егор Дахтлер РИА Новости.

Наибольший процент по вкладам предлагает «Абсолют банк» — до 7,2% при условии оформления договора страхования жизни или индивидуального пенсионного плана. «ОТП банк» предлагает новогодний вклад под 6,5%, Совкомбанк — под 6%, Промсвязьбанк — под 5,5% годовых.

Клиентам ВТБ доступен праздничный депозит со ставкой 5,3%, в «Зените», «Ренессанс кредите» и «Почта банке» предлагают доходность до 5,25% годовых. Доходность до 5% предлагают клиентам в «Уралсибе» и «СМП банке», в Новикомбанке — 4,95%, в банке «Открытие» — 4,75%, во «Всероссийском банка развития регионов» — 4,5% годовых.

Сезонные вклады доступны в ряде банков до праздников. Сбербанк предлагает открыть депозит под максимальную ставку 4% годовых до 15 декабря. Транскапиталбанк предлагает вклад до 6% годовых, крымский РНКБ — до 5%, «МТС банк» — до 4,75% и Ситибанк — до 3,5%.

«В текущих условиях трудно рекомендовать размещать средства на вкладах в принципе — как на акционных, так и на обычных», — отметил инвестиционный стратег БКС Александр Бахтин.

Егор Дахтлер полагает, что в следующем году банки предложат больше различных предновогодних акций.