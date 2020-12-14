Иркутская область, 14 декабря, 2020, 07:29 — ИА Регнум. В поселке Ермаки (Тулунский район Иркутской области) произошла трагедия: пожар, начавшийся в частном доме, унес жизни женщины и двоих её детей. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Эксперты Испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в Тулунском районе Иркутской области, где погибли три человека

Огонь возник накануне ночью, 13 декабря, 00:28 по местному времени. Когда на место ЧП прибыли пожарные, жилище было полностью охвачено огнём. Произошло частичное обрушение кровли.

Соседи сообщили о том, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, но внутри дома осталась мать с двумя детьми (женщина 29 лет и двое детей — 1 и 3 года.). Тела погибших были обнаружены после того, как пожар был потушен.

В результате пожара уничтожена кровля, дом поврежден по всей площади — 48 квадратных метров.