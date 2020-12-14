Вашингтон, 14 декабря, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 отказался делать в ближайшее время действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал 14 декабря в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению Трампа, люди, работающие в Белом доме, должны вакцинироваться позже других в рамках программы по вакцинации населения страны, если в этом нет особой необходимости. Глава Белого дома отметил, что он попросил внести такую корректировку в план массовой вакцинации граждан.

Трамп добавил, что он лично пока не собирается делать прививку, но будет с нетерпением ждать, когда наступит подходящее для вакцинации время.

Напомним, что президент США Трамп уже вылечился от COVID-19, коронавирус нового типа был выявлен у американского лидера и его супруги Мелании Трамп в начале октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что должностные лица высокого ранга получат прививку от коронавируса в обязательном порядке.