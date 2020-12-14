Москва, 14 декабря, 2020, 06:32 — ИА Регнум. Запад очень хочет уничтожить Россию не потому, что она другая, а потому, что она его альтернатива, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«В России всегда существовала другая категория, которая называлась «воля»… С одной стороны, в России много произвола, с другой стороны, в каком-то смысле русский народ при всех этих прессах внутренне свободнее европейских… Здесь высказать какую-то экстравагантную точку зрения ничего не стоит, а там есть такая внутренняя самоцензура, в отношение которой «колебался вместе с линией партии» — это про них», — заявил Кургинян.

По его словам, у европейцев существует какая-то беспощадная внутренняя самоцензура, и складывается впечатление, что эти внутренние цензоры уже вросли в их мозг. Эта разность одновременно соседствует с тем, что и Россия, и Запад являются альтернативами друг друга в рамках западной цивилизации.

Этот раскол «двух западов» произошел еще во времена раскола Западной и Восточной Римской империи, затем в рамках раскола христианства на католическое и православное и так далее.

«Поэтому никогда Запад не боялся по-настоящему ни Сулеймана Великолепного, который Вену штурмовал, ни каких-нибудь китайцев, никого, потому что они знают, что там все другое… А с русскими у них постоянно столкновение, которое бывает между близкими родственниками, и все время они боятся, что эта альтернативная модель развития, альтернативный способ бытия, альтернативные ценности, которые будут историческими… Они возникнут, как эта пика им. Им нужно уничтожить Россию, чтобы альтернативы прогрессу, развитию, гуманизму в другом варианте вообще не было», — продолжил политолог.