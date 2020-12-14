Новосибирск, 14 декабря, 2020, 04:32 — ИА Регнум. Цены на продукты питания в условиях нестабильной экономической ситуации всегда росли. Для ритейлеров продуктов питания любые напряжения в обществе как лакмусовая бумажка, сигнализирующая о том, что цены можно поднимать. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Татьяна Гениберг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на недопустимость роста цен. В правительстве РФ задумались о методах ограничения роста цен на подсолнечное масло и сахар.

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«Нервозность населения вызывает к работе страх инстинкта самосохранения и стимулирует желание человека запастись самым необходимым на критичный случай. Поэтому население и пытается приобрести продукты впрок, создавая ажиотаж, на котором «наживаются» не очень честные продавцы. Тем не менее к сегодняшнему росту цен на сахар и подсолнечное масло есть несколько весомых объективных причин: кризис перепроизводства сахара, что привело к снижению цен в течение последних 7 лет, в итоге для производителей этот вид деятельности стал экономически неинтересным, они сократили площади, засеваемые сахарной свеклой, на 18%; неурожай сахарной свёклы и подсолнечника в 2020 году, что привело к снижению объёмов сбора урожая на 16%; рост цен на указанные продукты на мировых рынках, в результате чего повысились цены на экспортируемые за границу России продукты. Рост объёмов поставок сахара и подсолнечного масла составил практически 380%. В итоге цены на продукты питания в целом в ноябре 2020 года выросли по сравнению с ноябрем 2019 года на 6,16%, на сахар рост составил 65%, на масло — 24%. Данные предоставлены Росстатом», — уточнила эксперт.

По мнению Татьяны Гениберг, принятые действия со стороны президента и председателя правительства России по сдерживанию роста цен на сахар и масло можно охарактеризовать как своевременные и рациональные.

«В условиях всеобщей сложной ситуации нужно думать не о сиюминутной выгоде, а о важности экономической роли производителей продуктов питания для населения России и социальной ответственности», — подчеркнула она.