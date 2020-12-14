Казань, 14 декабря, 2020, 03:57 — ИА Регнум. Сразу к двум заводам металлоконструкций в один день поступили банкротные иски. В обоих случаях истцом выступает налоговый орган. Дела арбитраж Татарии пока не принял к производству и даты заседаний ещё не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иски поданы в суд 9 декабря 2020 года. Истцом является управление Федеральной налоговой службы по РТ.

Первое заявление подано к ООО «Завод металлических конструкций» из Зеленодольска, сумма долга которого составляет 4 072 172,76 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в мае 2010 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец и директор — Ахмет Карабулут. На начало 2020 года на заводе работали порядка 75 человек. В выписке также имеется отметка, что 30 октября 2020 года в отношении юридического лица было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Второй иск был подан к АО «Заинский завод металлоконструкций» из Заинска. Сумма долга была заявлена в размере 2 087 041 рубля. Завод работает на рынке производства металлоконструкций с 1999 года. Его учредителем числится компания «Инвэнт-электро», которая находится в стадии банкротства.