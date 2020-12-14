Красноярск, 14 декабря, 2020, 03:27 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель из Норильска попытался на стороне истца вступить в многомиллиардный спор Росприроднадзора и «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) из дивизиона «Норникеля». Третий арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу жителя Красноярского края на вердикт арбитража, которым ему отказали во вступлении в спор стоимостью 148 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Виталий Кондратенко следом за Романом Бутылкиным попытался вступить в дело на стороне истца. Своё требование Кондратенко обосновал тем, что арендует у комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дудинки участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Срок аренды составляет 48 лет. Помимо этого, по имеющемуся у него договору предприниматель вправе с 1 июля по 30 декабря 2020 года выловить в озере бассейна реки Пясино, озере Рыбном, левом берегу реки Пясина площадью 264 га биологические ресурсы определённым объёмом, указанным в квоте. Также у руководителя крестьянского хозяйства есть квота на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья.

«В результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ 3 АО «Норильска-Таймырская энергетическая компания» 29.05.2020 года часть реки Пясины, вдоль арендованного земельного участка, где Кондратенко В.А. осуществляет промысловую деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов и охотничьих ресурсов, оказалась загрязнена нефтепродуктами. Поскольку введён запрет на промысловую и любительскую рыбалку, заявитель лишён возможности приступить к добыче (вылову) водных биологических ресурсов в установленные в разрешении сроки, в связи с чем несет убытки, а также не может в полной мере пользоваться арендованным участком», — раскрывалась в материалах дела позиция предпринимателя.

Кондратенко заявил, что «заинтересован в возмещении вреда ответчиком водному объекту в полном объёме», потому и пошёл в суд. Судья отказался включать бизнесмена в состав участников спора. Не удалось оспорить это решение заявителю и в вышестоящей инстанции.

Ранее житель Норильска Роман Бутылкин также пытался вступить в спор, аргументируя тем, что более 40 лет проживает в городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росприроднадзор обратился к «дочке» «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) с многомиллиардным иском. Ответчик не согласен с вменяемой суммой в 148 млрд рублей. Ранее в комментариях компании фигурировала сумма 21,4 млрд рублей, в которую и оценили ущерб ответчики.

Слушания по делу начались в середине сентября 2020 года, но несколько раз заседания откладывались. Очередная дата слушаний — 24 декабря 2020 года.

В сумме иска госведомства 147,04 млрд рублей фигурируют как ущерб водным объектам, а 738 млн рублей, как вред, причинённый почвам. В деле главным спорным моментом остаётся именно заявленная сумма.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая 2020 года. В результате повреждения резервуара произошла утечка дизельного топлива. В минэкологии края назвали ущерб от ЧП огромным, оценив его на более чем 400 млн рублей.