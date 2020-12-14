Владивосток, 14 декабря, 2020, 03:24 — ИА Регнум. США намерены полностью закрыть свои генконсульства в российских городах — визовое обслуживание граждан РФ в них давно не ведётся. В условиях распространения коронавируса вся деятельность ведомств значительно ограничена.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Дипломаты США пересмотрят условия работы в России. Так, есть информация о полном закрытии генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге, а также на Сахалине.

При этом в Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация», пишет «Ъ».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство России в американском Нью-Йорке закрылось на карантин до конца 2020 года.