Москва, 14 декабря, 2020, 01:47 — ИА Регнум. Новые правила оформления листка нетрудоспособности (больничного) вступают в силу с 14 декабря в России. Об этом сказано в приказе Минздрава, зарегистрированном 14 сентября 2020 года.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Листок нетрудоспособности

Граждане России теперь смогут оформить больничный в электронном виде, а также дистанционно. Для оформления электронной версии листка нетрудоспособности кроме документа, удостоверяющего личность, потребуется СНИЛС.

Больничный лист по уходу за ребёнком теперь не будет ограничен по срокам, но оплачиваться будет только первые 15 дней. При болезни троих детей можно будет оформить только один больничный в его электронной версии. В бумажной версии для такого случая потребуется два больничных листа.

При угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, гражданин может оформить больничный дистанционно. Лист нетрудоспособности смогут оформлять все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, а также фельдшеры и стоматологи. Врачи скорой помощи не будут иметь права на оформление листка нетрудоспособности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утверждении в России нового порядка оформления бумажных и электронных больничных листов.