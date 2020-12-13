Москва, 13 декабря, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Исследование сервиса «Работа.ру», согласно которому около трети российских работодателей планируют поднять заработную плату сотрудников в 2021 году, вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

»Это как? Ведь можно опросить компании, в которых работают десятки тысяч людей, а можно опросить компании, в которых работают по 3 человека (генеральный директор, главный бухгалтер и юрист). Но это ведь не одно и тоже», — считает Валерий В.

Часть пользователей отнеслась к данной новости с надеждой на то, что работодатели не врут и действительно готовы начать повышать зарплаты свои сотрудникам в 2021 году. Они уверены, что отсутствие локдауна из-за пандемии коронавируса на территории Российской Федерации оказало благоприятное воздействие на бизнес в стране.

«Новость обнадёживающая. Этот год был слишком богат на тяжёлые, негативные события. Отсутствие локдауна позволит многим предприятиям выдержать ситуацию с коронавирусом и начать входить в обычное русло. Будем надеяться, что и доходы будут расти», — пишет Диана Р.

Другие комментаторы указали на то, что, исходя из результатов исследования, получается, что более половины работодателей не собираются вовсе повышать своим сотрудникам зарплаты. И это при том, отмечают они, что стоимость продуктов в магазине растёт, как и тарифы на услуги ЖКХ.

«Треть компаний. А остальные люди как получали, так и будут. Несмотря на то, что цены на многие продукты за полгода подорожали на 35−60 процентов. Масло подсолнечное, яйца куриные, макароны, хлеб, мясо. А сейчас ещё ЖКХ подорожает, проезд», — написал пользователь под псевдонимом «Реформатор».

Некоторые пользователи предположили, что рост зарплат произойдёт лишь формально, за счёт перетока средств из серой заработной платы в белую. В результате, считают они, в официальной статистике зарплаты действительно вырастут, в то время, как сотрудник получит на руки туже самую сумму, что и раньше.

«Как только повышается минимальная заработная плата по стране, в фирме увеличивают «белую» за счёт серой. При этом увеличивается НДФЛ, соответственно работник теряет в зарплате. Какое это увеличение? Смеху подобно. А куда смотрят фискальные службы?», — задаётся вопросом Валентина К.

Напомним, 13 декабря стали известны результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которому около трети российских работодателей планируют поднять заработную плату сотрудников в 2021 году.