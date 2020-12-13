Женева, Швейцария, 13 декабря, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Более 649 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в мире. Такие данные приводит 13 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сообщении ВОЗ говорится, что общее число зафиксированных инфицированных на планете Земля составило 70 461 926 человек.

Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались ещё более 10 718 больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 599 704.

Напомним, днем ранее в ВОЗ сообщали о 650 тыс. выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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